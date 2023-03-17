В боях за Украину погиб 19-летний защитник из Тернопольщины, из родных у него был только дедушка

Роман Корчемный добровольно встал на защиту Украины в январе 2023 года. Погиб в результате минометного обстрела вблизи с. Белогоровка в Донецкой области.

Роман Корчемный погиб / Фото facebook.com/shumska.gromada, te.20minut.ua

На войне погиб 19-летний защитник Украины Роман Корчемный из Тернопольской области. Из родных у него был только дедушка.

Как сообщили в Шумской территориальной громаде, откуда родом боец, Корчемный погиб, сражаясь с российскими оккупантами в Донецкой области.

"В родной дом в с. Стежок вернулся защитник – 19-летний Роман Корчемный, погибший в результате минометного обстрела вблизи с. Белогоровка в Донецкой области. Юношу в последние годы воспитывал дедушка, поскольку мама умерла, когда парню было 16", – говорится в сообщении.

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Роман добровольно встал на защиту Украины в январе 2023 года. Он был принят на военную службу по контракту. Однако пробыть на передовой бойцу удалось недолго. Вражеская пуля забрала жизнь защитника.

16 марта попрощаться с Корчемным на площадь Героев Майдана в Шумске пришли сотни местных жителей. Когда траурный кортеж двинулся к Стежку, вдоль всей дороги героя встречали на коленях.

Траурный кортеж встречали на коленях / Фото facebook.com/shumska.gromada

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами на Луганщине в день рождения своей жены 28 февраля погиб защитник Украины Максим Клименко. 14 марта его провели в последний путь, а 13 марта ему должно было бы исполниться 35 лет.

Также в боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб военнослужащий Игорь Илечко из села Будькив Львовской области. Сиротой остался маленький сын воина.

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