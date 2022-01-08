В Британии раскрыли план на случай вторжения РФ в Украину

Тони Радакин заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе.
В Великобритании разрабатывают планы действий на случай нападения России на Украину.
Об этом рассказал начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин в интервью газете The Times.
По его словам, уже разработан план военных действий на случай вторжения России в Украину и представлен на рассмотрениео правительству страны.
Радакин заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе. Он отметил, что дал министрам "военный выбор" в ответ на возможное вторжение России, не уточнив подробности представленного плана.
Кроме того, в том же интервью Радакин рассказал, что Великобритания намерена начать разработку гиперзвукового оружия из-за наличия данного вида вооружений у России. Подобные планы он объяснил растущей военной мощью России.
Читайте такжеВ ЕС рассказали о сценариях вторжения России в Украину
Ранее Великобритания предупредила Кремль, что она вместе с западными партнерами разрабатывает серьезные санкции против финансового сектора России и применит их, если РФ вторгнется в Украину.
Читайте еще:
- У Байдена предупредили Путина: США ударят мощными санкциями в случае вторжения в Украину
- В США предложили ударить по режиму Путина "невиданными" санкциями
- Остановят ли санкции войну?