В Британии раскрыли план на случай вторжения РФ в Украину

В Британии готовят план на случай вторжения РФ в Украину / МИД Украины

В Великобритании разрабатывают планы действий на случай нападения России на Украину.

Об этом рассказал начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин в интервью газете The Times.

По его словам, уже разработан план военных действий на случай вторжения России в Украину и представлен на рассмотрениео правительству страны.

Радакин заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе. Он отметил, что дал министрам "военный выбор" в ответ на возможное вторжение России, не уточнив подробности представленного плана.

Кроме того, в том же интервью Радакин рассказал, что Великобритания намерена начать разработку гиперзвукового оружия из-за наличия данного вида вооружений у России. Подобные планы он объяснил растущей военной мощью России.

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Читайте такжеВ ЕС рассказали о сценариях вторжения России в Украину

Ранее Великобритания предупредила Кремль, что она вместе с западными партнерами разрабатывает серьезные санкции против финансового сектора России и применит их, если РФ вторгнется в Украину.

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