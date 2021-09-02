В центре Киева обесточены фонтаны и торговый центр

Центр Киева остался без света / eco-turizm.net

В центре столицы сегодня, 2 сентября, произошла масштабная авария на городской электросети. Из-за этого в районе Майдана Независимости обесточены Большой и Малые фонтаны, частично торговый центр Глобус, а также ближайшие дома.

"Специалистами СВКП Киевводфонд совместно с представителями ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" проводятся необходимые действия для восстановления электронапряжения", - говорится в сообщении Киевводфона.

Ранее Главред писал о том, что более 100 населенных пунктов Одесской области было обесточено. Причиной стала авария на Молдавской государственной районной электростанции.

Как отмечает компания, молдавская электростанция питает подстанции Украины "Раздельная" и "Кучурганы". В результате аварийного отключения линии 110 кВ, 96 и частично 47 населенных пунктов Раздельнянского и Одесского районов были обесточены.

Известно, что электроснабжение восстановится после устранения неисправностей на молдавской электрической станции.