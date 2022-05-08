В Черном море ВСУ потопили "парадный катер Путина" - источник

Катер РФ Раптор / dumskaya.net

В результате удара Вооруженных сил Украины по оккупантам РФ на захваченном острове Змеиный был уничтожен быстроходный патрульный катер типа Раптор.

Российский катер с бортовым номером 001 прошлой ночью был поражен украинским Байрактаром и затонул недалеко от острова Змеиный, пишет Думская.

Отмечается, что ранее публиковалось фото этого катера незадолго до атаки. Среди систершипов его выдает белый цвет корпуса.

Отметим, это специально оборудованный парадный катер, на борту которого российский диктатор Владимир Путин несколько раз принимал военные парады в Санкт-Петербурге и Севастополе.

Отметим, что гордость российского флота – быстроходные и маневренные "рапторы" – были выпущены малой серией и даже имеют имена (обычно корабли четвертого ранга номерные).

/ dumskaya.net

Например, прошлой ночью у Змеиного уничтожили еще один такой же катер с Балтийского флота под названием "Юнармеец Балтики".

На начало войны в составе черноморского флота рф было семь таких катеров. Вероятно, из-за этого пришлось перебрасывать их с Балтики.

/ dumskaya.net

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Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

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