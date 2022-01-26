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В Черновицкой области таинственно умирают молодые пограничники: родители не верят в версии следствия

26 января 2022, 12:13

Уже известно о четырех практически одинаковых случаях, три из которых закончились смертью пограничников.

В Черновицкой области таинственно умирают молодые пограничники / УНИАН

В Черновицкой области в пограничном подразделении на границе с Румынией обнаружили тело украинского военнослужащего. 19-летний парень погиб от огнестрельного ранения.

Такие случаи на границе происходят далеко не в первый раз, пишет "ТСН".

Четверо погибших пограничников

О том, что в пограничном отряде в Черновицкой области произошел не первый несчастный случая, журналистам рассказала семья погибшего военнослужащего Сергея Чипака. Сейчас известно минимум о четырех подобных инцидентах. Один произошел 19 января этого года, еще один — в ночь с 22 на 23 января. Два других эпизода случились в апреле и августе 2021 года.

Предварительно, все они подходят под один сценарий: у военнослужащих были проблемы "на гражданке", в результате которых они якобы решили свести счеты с жизнью. Источники журналистов ТСН сообщают, что ребята "стали жертвами своих же сослуживцев".

24-летний Николай погиб на посту

В апреле прошлого года в пограничном отряде нашли тело 24-летнего Николая Цикула. Военнослужащий погиб на посту во время несения службы. Его тело нашли сослуживцы.

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"Изначально в заключении судмедэкспертизы указывалось, что ранений было три — в грудь. Но сейчас нам дали документы, в которых речь идет об одном выстреле. Его нашли на посту: тело как будто тянули, в трех метрах от него лежал автомат и телефон, а капюшон от формы лежал под головой. Обнаружила его девушка-офицер, с которой он перед смертью якобы общался по телефону. Он сказал ей: "Подожди, кто-то идет". После чего она услышала выстрел", - рассказал отец погибшего солдата Илья Цикул.

По словам отца, погибшего нашла девушка, с которой он общался перед смертью. Николай якобы состоял с ней в отношениях. Однако впоследствии появилась информация, что тело военнослужащего обнаружила отнюдь не его возлюбленная, а сослуживец, который в момент случившегося находился в 50 метрах от места трагедии.

Читайте такжеВ Одессе автобус с пассажирами влетел в четыре авто и магазин: водитель погиб"Он был на посту со срочником. Коля — старший смены, поэтому должен был стоять на вышке. Но получилось так, что срочник оказался на вышке, а мой сын был в 50 метрах от нее. При этом срочник не услышал выстрела", - рассказал мужчина.

Сейчас неизвестно, из какого именно оружия произошел выстрел. Вместе с тем семья военнослужащего отрицает версию того, что это могло быть самоубийство. Поводов для этого, говорят, быть не могло.

"Он служил второй год. По контракту. О каких-то конфликтных ситуациях нам ничего не говорил. Только рассказал, как однажды выловили нелегалов, отвели их под конвоем к начальству. После чего их отпустили", — добавил мужчина.

Он также подчеркнул, что со временем следствие прекратило расследование инцидента, сославшись на отсутствие уголовного преступления.

Сергей умер от пулевого ранения в голову

Тело еще одного военнослужащего нашли 19 августа. С его поста, который находился в поселке Селятин, раздались несколько выстрелов. Позже сослуживцы нашли тело 24-летнего пограничника Сергея Чипака. Он погиб от пулевого ранения головы. Обстоятельства его гибели запутаны не менее, чем в случае с Николаем Цикулем.

"Расследование сейчас топчется на месте. Они допросили свидетелей, которые были с сыном на службе, сделали экспертизы, и все. Я получил материалы следствия, не могу их разглашать, но я увидел явные разногласия в свидетельских показаниях. Написал ходатайство о проведении следственного эксперимента по слышимости выстрела. Потому что свидетели говорят, что они выстрелы не слышали, хотя слышимость автомата — 2000 метров", — рассказывает отец погибшего пограничника Валерий Чипак.

Читайте такжеНа Житомирщине загадочно погибла мать двоих детей и бизнеследи – ее нашли мертвой в лесуСам мужчина причиной смерти Сергея и Николая считает умышленное убийство, совершенное из-за того, что ребята якобы "стали свидетелями чего-то незаконного".

"Мой сын был свидетелем незаконных действий своих товарищей. Днем 18 августа произошла одна ситуация, о которой я не могу говорить, но она официально указана в деле. Эта ситуация и спровоцировала конфликт с этими ребятами. Он их предупредил, что если они не прекратят, Сергей о них сообщит, и им придется отвечать по закону. Спустя 12 часов его нашли мертвым", — подчеркнул Валерий Чипак.

Один погиб, второй в больнице

Инциденты с пограничниками произошли 21-23 января. В пограничном загоне сперва нашли тело 19-летнего военнослужащего. А спустя несколько часов с огнестрельным ранением груди в больницу госпитализировали 22-летнего пограничника.

Начальник пресс-службы 31-го пограничного отряда Сергей Бровко сообщил, что между двумя инцидентами якобы нет никакой связи.

"Связи между происшествиями не просматривается в связи с тем, что они произошли в разных подразделениях. Первый несчастный случай произошел на равнине границы, второй — высоко в горах. Все дальнейшие выводы сделают следственные органы. По факту одного инцидента сейчас открыто уголовное производство с пометкой "самоубийство". По второму продолжается следствие", — заявил Сергей Бровко.

Семьи погибших продолжают разбираться

Семьи погибших военнослужащих выясняют обстоятельства их гибели. Отец Николая Цикули в слезах говорит, что у него забрали единственного сына, поэтому бороться он не перестанет. Не уступает и Валерий Чипак.

"Говорят, что экспертизы идут. Но я понимаю, что все идет не так, как положено. Я написал ходатайство, возможно, что-то изменится. Но в принципе, это маловероятно", — добавил Валерий Чипак.

Ранее мы писали о смерти Сергея Чипака - его тело обнаружили сослуживцы, на его теле – огнестрельное ранение. Семья военного считает, что его преднамеренно убили. Официальная причина трагедии пока неизвестна. В воинской части по факту смерти пограничника проводятся проверки.

Автор: Сергей Кущ
viber
пограничники Госпогранслужба новости Украины
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