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Под Житомиром кабан убил полицейского во время охоты

10 января 2022, 14:38
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Мужчине пытались оказать первую помощь, однако спасти его не удалось.

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Под Житомиром из-за нападения кабана на охоте погиб полицейский / полиция Житомирской области, УНИАН

В Житомирской области погиб полицейский, который ушел в лес на охоту. На него напал дикий кабан.

Трагедия произошла в воскресенье, 9 января, сообщает полиция Житомирской области.

Мужчина скончался в результате травм, которые ему нанес дикий кабан. Ему пытались оказать медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Погибшим оказался 32-летний начальник 1-го отдела по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) ГУНП в Житомирской области старший лейтенант полиции Евгений Андрейковец.

"Евгений Андрейковец проходил службу в спецподразделении и был командиром одного из отделений. Он был ответственен, успешен и настойчив в достижении целей, настоящим примером для коллег, которые его уважали и ценили. Он всегда был там, где самые сложные задачи и самые рискованные ситуации. Мы выражаем соболезнования семье Евгения Андрейковца и скорбим из-за его трагической гибели", – говорится в сообщении.

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Как сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, трагический случай произошел вблизи села Троянов Житомирского района.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области охотник случайно ранил в лицо своего 14-летнего племянника, находившегося с ним на охоте. Мужчина пытался подстрелить утку, однако во время прицеливания на добычу на линии огня оказался подросток.

Также в Чигирине Черкасской области охотник случайно подстрелил мужчину. Пострадавшего быстро доставили в больницу и прооперировали.

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