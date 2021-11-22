Увидел добычу и выстрелил: охотник подстрелил бабушку и ребенка на Тернопольщине

Охотник ранил женщину и ее внучку / truehunter.ru

На Тернопольщине недалеко от села Свидово Чертковского района мужчина во время охоты ранил 61-летнюю женщину и 7-летнего ребенка.

Инцидент произошел 21 ноября около полудня, медиков на место вызвали сами охотники, сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Охотники в Чертковщину приехали из Франковской области для охоты на зайцев. Один из мужчин увидел добычу и выстрелил. Однако он не убедился в том, что рядом нет посторонних, и дробинки попали в людей.

Ранения получили женщина и ее семилетняя внучка. Они шли на кладбище вдоль поля. Пострадавших от смерти спасла зимняя одежда - они получили легкие телесные повреждения.

Читайте такжеВ Луганской области 17-летний устроил стрельбу из ружья по детям и тяжело ранил ребенкаВ ходе проверки стало известно, что разрешения на охоту у мужчин были, документы на оружие тоже. Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Ранее мы сообщали, что в Чигирине Черкасской области охотник случайно подстрелил мужчину. 43-летний охотник получил ранение в живот. Пострадавшего быстро доставили в больницу и прооперировали.

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