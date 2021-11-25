В Днепре нашли самый заразный вариант "Дельта"-штамма: что известно об инциденте

В Днепре нашли самый заразный вариант "Дельта"-штамма / УНИАН

В Украине, кроме индийского ("материнского") "Дельта"-штамма коронавируса COVID-19 появились еще более опасные варианты "Дельты". Об этом сообщили представители Института молекулярной биологии и генетики.

Одним из таких является "Дельта AY.4.2" — самый контагиозный из существующих (то есть с самой высокой способностью к заражению).

Как говорят ученые, 24 ноября "Дельта AY.4.2" впервые был обнаружен на территории Украины ‒ в городе Днепр.

Проанализировав образцы биоматериалов, которые поступили из восьми регионов Украины, ученые установили, что по состоянию на осень-2021 "Дельта AY.4" штамм наиболее распространен на Волыни. Встречался он в образцах из Львовской, Херсонской области и из Одессы.

Впервые штамм "Дельта AY.4.2" зафиксировали в Великобритании летом нынешнего года. Как "Дельта", так и его мутировавшие варианты обладают повышенной контагиозностью по сравнению с уханьским штаммом SARS-CoV-2 и Альфа-вариантом коронавируса (британским).

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что Минздрав прогнозирует пик коронавируса в Украине в ближайшие 2-3 недели. Далее до середины декабря должен последовать спад.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал , наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.

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