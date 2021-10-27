Дети в Украине стали чаще болеть "Дельтой": врач рассказала, как его выявить

Большинство детей все же болеют легкой формой коронавируса / УНИАН

Львовская область сейчас уже достигла тех показателей заболеваемости коронавирусом, как это было весной, а штаммом коронавируса "Дельта" чаще всего заражаются дети.

Глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко в комментарии "ТСН" заявила, что медики тех стран, где этот штамм уже циркулировал, предупреждали о том, что этот вирус часто поражает именно детский организм.

"Сейчас действительно доля детей среди больных во Львовской области увеличилась с 5% до 7,5%. Но большинство детей все же болеют легкой формой коронавируса. У них следующие симптомы: незначительное повышение температуры до 37, насморк", - отметила Иванченко.

Также она подчеркнула, что родители не всегда могут распознать в этом коронавирус.

Читайте также"Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии"Это можно подтвердить только при обследовании. Однако все же увеличилось количество детей, нуждающихся в стационарном лечении. Если обычно во Львовской области госпитализировали 10-12 детей, то сейчас у нас в области 44 ребенка находятся в Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" с диагнозом COVID-19", - поделилась Глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

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Новая мутация "Дельты" уже в Украине

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии. Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".

"Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша западная Украина. Более того, он залезает (новый штамм - ред.) в Киев", - заявил Данилов.