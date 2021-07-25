В Днепре в больнице умер 4-летний мальчик: он упал на фонтан и сильно ударился / скриншот Информатор

В Днепре произошла трагедия – в больнице скончался 4-летний мальчик, который поскользнулся и упал в фонтан на деталь, и получил серьезные повреждения в районе промежности.

Как сообщает местное издание "Информатор", ссылаясь на собственные источники, медики Областной детской клинической больницы не смогли спасти ребенка.

По предварительной информации, инцидент произошел в пятницу, 23 июля, ребенок гулял с семьей в сквере Прибрежный.

Мальчик играл у фонтана. В какой-то момент ребенок поскользнулся и упал на фонтан, получив серьезные повреждения. Мама находилась рядом с ребенком и снимала на видео игру детей.

"Мальчика сразу направили на операцию. Его оперировали с вечера до 6 утра. Сутки медики пытались стабилизировать состояние ребенка. К сожалению, 25 июля, в 5:00, мальчик умер", — прокомментировал ситуацию директор ОДКЛ Алексей Власов.

Читайте такжеРебенка моментально парализовало: в Ужгороде с перил набережной на берег реки упал школьникРанее трагедия произошла в Харьковской области – в поселке Гуты Богодуховского района в водоеме утонула 6-летняя девочка, которая гуляла без присмотра родителей. Она хотела помыть руки, наклонилась, потеряла равновесие и упала в воду, после чего на поверхность уже не всплыла.