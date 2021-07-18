Хотела помыть руки, поскользнулась и упала в воду: на Харьковщине утонула 6-летняя девочка

На Харьковщине утонула 6-летняя девочка / kh.dsns.gov.ua

Трагедия произошла в Харьковской области – там в поселке Гуты Богодуховского района в водоеме утонула 6-летняя девочка, которая гуляла без присмотра родителей.

Информация о происшествии на пульт "102" поступила 16 июля в 17.00, информируют в областном управлении Нацполиции. Следователи выяснили, что девочка гуляла возле водоема без присмотра родителей.

"Она хотела помыть руки, наклонилась, потеряла равновесие и упала в воду, после чего на поверхность уже не всплыла", - говорится в официальном сообщении.

Лишь спустя время тело 6-летнего ребенка вытащили из воды водолазы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии и свидетели происшествия устанавливаются.

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Как сообщает ГСЧС в Харьковской области, девочка гуляла с друзьями возле технического водоема. Дети были без присмотра родителей. В какой-то момент девочка подошла близко к краю берега, поскользнулась и упала. Выбраться из воды она не смогла.

Справка

Утопление происходит по разным причинам. Часто люди тонут, пренебрегая элементарными мерами предосторожности. Как сообщает Википедия, при утоплении большую роль играет фактор страха.

Так, часто не умеющие плавать, случайно оказавшиеся в воде на большой глубине начинают хаотично грести руками и ногами с криком "Спасите, я тону!". Тем самым они выпускают воздух из лёгких и неизбежно погружаются в воду.

Человек, попавший под воду, задерживает дыхание и активно борется за жизнь. Затем начинается заглатывание воды; считается, что это уменьшает желание сделать вдох. Смертельным считается попадание в лёгкие более 22 мл воды на кг массы тела.

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