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В "ДНР" объявили сборы резервистов и пригрозили облавами уклонистам

15 мая 2021, 22:05
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Боевики проведут "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе".

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Сборы резервистов в "ДНР" / Reuters

Боевики "ДНР" объявили о проведении контрольного сбора жителей ОРДО, которые зачислены в "мобилизационный резерв".

Как говорится в "указе" главаря "ДНР" Дениса Пушилина, будет проведено "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе, и техники предприятий на пункты предварительного сбора граждан и техники с 17 по 18 мая 2021 года".

В "указе" написано, что цель сбора – "контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектование подразделений мобилизационного резерва".

Отдельным пунктом "министерству внутренних дел" поручено оказывать содействие "в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих запасе, в случае их неявки в сроки, указанные в повестках отделов военного комиссариата, без уважительных причин".

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Псевдореферендум на Донбассе в 2014 году

  • В мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях сепаратисты уже проводили так называемый референдум о самоопределении регионов.
  • По его результатам главари сепаратистов объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с "Луганской Народной Республикой" в Новороссию.
  • Официальный Киев, страны Запада, ПАСЕ, ОБСЕ расценили референдум как нелегитимный.
  • Россия заявила об "уважении итогов референдума", однако де-юре его не признала.
  • Конституция и законодательство Украины предусматривают изменение территориального устройства страны лишь путём всеукраинского референдум.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

ДНР новости Донецка резервисты Денис Пушилин новости Донбасса
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