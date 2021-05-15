В "ДНР" объявили сборы резервистов и пригрозили облавами уклонистам

Боевики проведут "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе".
Боевики "ДНР" объявили о проведении контрольного сбора жителей ОРДО, которые зачислены в "мобилизационный резерв".
Как говорится в "указе" главаря "ДНР" Дениса Пушилина, будет проведено "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе, и техники предприятий на пункты предварительного сбора граждан и техники с 17 по 18 мая 2021 года".
В "указе" написано, что цель сбора – "контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектование подразделений мобилизационного резерва".
Отдельным пунктом "министерству внутренних дел" поручено оказывать содействие "в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих запасе, в случае их неявки в сроки, указанные в повестках отделов военного комиссариата, без уважительных причин".
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Псевдореферендум на Донбассе в 2014 году
- В мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях сепаратисты уже проводили так называемый референдум о самоопределении регионов.
- По его результатам главари сепаратистов объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с "Луганской Народной Республикой" в Новороссию.
- Официальный Киев, страны Запада, ПАСЕ, ОБСЕ расценили референдум как нелегитимный.
- Россия заявила об "уважении итогов референдума", однако де-юре его не признала.
- Конституция и законодательство Украины предусматривают изменение территориального устройства страны лишь путём всеукраинского референдум.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".