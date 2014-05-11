"Референдум" на Донбассе: террористы с автоматами и очереди на улице, опубликованы фото

В воскресенье, 11 мая, в Донецкой и Луганской областях сепаратисты проводят "референдум" об самопределении регионов.

В Донецке аншлага не наблюдается – люди приходят голосовать по одному.

Зато в Мариуполе Донецкой области тысячи людей голосуют прямо на улице самодельными бюллетенями, распечатанными на лазерном принтере.

В Славянске террористы приходят на участки для голосования целыми отрядами в форме и с оружием в руках.

В Луганске самозваный "губернатор" Валерий Болотов пришел в сопровождении своих боевиков.

В Луганской области – в поселках Терновое и Хрящеватое – сепаратисты организовали голосование на улице в переносные урны.

Ранее "Главред" сообщал, что лидеры боевиков заявили: на Луганщине до 12 часов якобы "проголосовали" 65% избирателей, а в Донецкой области на 11:20 явка достигла 30%.