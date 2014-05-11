"Референдум" на Донбассе: террористы с автоматами и очереди на улице, опубликованы фото

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Референдум в Донецке Reuters
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Референдум в Донецке Reuters
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Референдум в Донецке Reuters
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Референдум в Донецке Reuters
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Референдум в Донецке Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Мариуполе Reuters
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Референдум в Славянске Reuters
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Референдум в Славянске Reuters
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Референдум в Славянске Reuters
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Референдум в Славянске Reuters
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Референдум в Славянске Reuters
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Референдум в Терновом под Луганском Reuters
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Референдум в Терновом под Луганском Reuters
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Референдум в Терновом под Луганском Reuters
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Очередь на участок для голосования под УСБУ в Луганске Reuters
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"Губернатор"-самозванец Валерий Болотов Reuters
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Референдум в Хрящеватом под Луганском Reuters
В воскресенье, 11 мая, в Донецкой и Луганской областях сепаратисты проводят "референдум" об самопределении регионов.
В Донецке аншлага не наблюдается – люди приходят голосовать по одному.
Зато в Мариуполе Донецкой области тысячи людей голосуют прямо на улице самодельными бюллетенями, распечатанными на лазерном принтере.
В Славянске террористы приходят на участки для голосования целыми отрядами в форме и с оружием в руках.
В Луганске самозваный "губернатор" Валерий Болотов пришел в сопровождении своих боевиков.
В Луганской области – в поселках Терновое и Хрящеватое – сепаратисты организовали голосование на улице в переносные урны.
Ранее "Главред" сообщал, что лидеры боевиков заявили: на Луганщине до 12 часов якобы "проголосовали" 65% избирателей, а в Донецкой области на 11:20 явка достигла 30%.