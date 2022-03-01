В дом попал российский снаряд: в Киеве вместе с мамой погиб футболист

Дмитрий Мартыненко погиб / facebook.com/ksrff.com.ua

В Киеве вместе со своей мамой погиб футболист аматорского футбольного клуба Гостомель Дмитрий Мартыненко.

В их дом попал российский снаряд, сообщает Киево-Святошинская районная федерация футбола у себя в Facebook.

Дмитрий Мартыненко – воспитанник луганского футбола. Он был лучшим бомбардиром и лучшим игроком второй лиги чемпионата Киево-Святошинского района.

Играл на позиции полузащитника.

22 февраля ему исполнилось 25 лет.

Как сообщал Главред, гражданин Хорватии, который добровольно пришел защищать Украину еще в 2014 году, обратился к россиянам и заявил, что они не умеют воевать. В своем видеообращении он отметил, что россияне бегут с поля боя и только то и умеют, что убивать гражданских людей, стрелять "Градами", артиллерией по школам, детским садам, убивать детей.

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