В дом попал российский снаряд: в Киеве вместе с мамой погиб футболист

Футболист аматорского футбольного клуба Гостомель Дмитрий Мартыненко играл на позиции полузащитника. 22 февраля ему исполнилось 25 лет.
В Киеве вместе со своей мамой погиб футболист аматорского футбольного клуба Гостомель Дмитрий Мартыненко.
В их дом попал российский снаряд, сообщает Киево-Святошинская районная федерация футбола у себя в Facebook.
Дмитрий Мартыненко – воспитанник луганского футбола. Он был лучшим бомбардиром и лучшим игроком второй лиги чемпионата Киево-Святошинского района.
Играл на позиции полузащитника.
22 февраля ему исполнилось 25 лет.
Как сообщал Главред, гражданин Хорватии, который добровольно пришел защищать Украину еще в 2014 году, обратился к россиянам и заявил, что они не умеют воевать. В своем видеообращении он отметил, что россияне бегут с поля боя и только то и умеют, что убивать гражданских людей, стрелять "Градами", артиллерией по школам, детским садам, убивать детей.
Другие новости:
- Херсон заблокирован российскими военными
- Путин пошел ва-банк и может применить ядерное оружие: эксперт объяснил, зачем ему это нужно
- Снаряд оккупантов попал в роддом под Киевом
- Обстрелами гражданских РФ показывает, что неспособна воевать с вооруженными украинцами – Резников