"Вы не умеете воевать, только стреляете по гражданским": доброволец из Хорватии пристыдил оккупантов

Доброволец, который защищает Украину с 2014 года, рассказал о подлом поведении российсикх войск.
Гражданин Хорватии, который добровольно пришел защищать Украину еще в 2014 году, обратился к россиянам и заявил, что они не умеют воевать.
В своем видеообращении он рассказал, что российские войска ведут себя низко и подло. Видео опубликовал "Обозреватель".
Он отметил, что они бегут с поля боя и только то и умеют, что убивать гражданских людей, стрелять "Градами", артиллерией по школах, детских садах, убивать детей.
Доброволец, который сейчас защищает Мариуполь, отметил, что к обороне города удалось привлечь тысячи иностранных добровольцев. Они либо уже прибыли в Мариуполь, либо едут в город.
Он пригрозил оккупантам "подарками", которые иностранцы взяли с собой на войну против РФ, и заверил, что "сувениры" нанесут врагу серьезных потерь.
"Мариуполь был, есть и навсегда будет украинским", – подчеркнул доброволец и отметил, что российским войскам не стоит рассчитывать на захват города.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области российские оккупанты во время обстрелов убили 6-летнюю девочку. Медики пытались ее спасти , однако она умерла.
Также ранее в Мариуполе показали последствия обстрелов города россиянами. В местной власти отметили, что Мариуполь никогда не забудет и не простит русским оккупантам их агрессии, как "деды не простили Гитлеру и фашистам".
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