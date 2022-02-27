"Мы никогда вам этого не забудем": в Мариуполе показали последствия обстрелов города россиянами

В Мариуполе показали последствия обстрелов города россиянами / Мариупольский городской совет

Мариуполь никогда не забудет и не простит российским оккупантам их агрессии, как "деды не простили Гитлеру и фашистам".

Такое обращение к российским военным опубликовал Мариупольский городской совет в Telegram.

"Это так вы освобождаете нас,"братья" -россияне? Мы – россияне, украинцы, греки... Мы, мариупольцы, вам этого не забудем и не простим. Никогда. Как наши деды не простили Гитлеру и фашистам!", – говорится в сообщении.

Горсовет также обнародовал снимки, на которых видно, как выглядит Мариуполь по состоянию на воскресенье, 27 февраля.

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Напомним, в ВСУ призвали российские войска сдаться и тогда они смогут спокойно вернуться домой. В Вооруженных силах подчеркнули, что россияне должны идти защищать свою Родину, а не разрушать нашу.

Также сообщалось, что в Кривом Роге местные жители начали рыть окопы, помогая защитить город от русских оккупантов. На помощь пришли десятки людей.

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