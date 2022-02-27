Под Прилуками уничтожили танковую роту оккупантов вместе с танкистами

Уничтоженные ВСУ российские танки под Прилуками/Facebook.com/GeneralStaff.ua/

На Черниговщине, неподалеку от города Прилуки, украинские военнослужащие уничтожили танковую роту российской армии. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом. Также российские оккупанты несут большие потери на Киевщине", ‒ говорят военнослужащие.

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Напомним, ранее в Полтавской области, в селе Бобрик, украинские военные и территориальная оборона вытеснили русских оккупантов – они бросили свои танки и убежали.

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Об этом сообщается на официальной странице Полтавской областной государственной администрацией в социальной сети Facebook.

Отмечается, что местные жители около полуночи заметили передвижение колонны вражеской военной техники Российской Федерации с территории Сумской на территорию Полтавской области. В колонне было около 200 единиц техники, большинство из них – танки.

В ОГА отмечают, что военные и силы территориальной обороны уничтожили колонну.