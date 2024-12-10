В двух областях Украины отменили графики отключения света: кому повезло

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- В каких областях свет сегодня будет весь день
Графики отключения электроэнергии во вторник, 10 декабря, отменили в двух областях.
Свет не будут выключать до конца суток во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Как сообщили во Львовоблэнерго, до конца суток 10 декабря на Львовщине не будут применять графики почасового отключения электроэнергии.
В Прикарпатьеоблэнерго сообщили, что почасовые графики отключения электроэнергии на данный момент отменены в Ивано-Франковской области.
Предварительно - свет не будут выключать до конца суток.
Отключения света в Украине - последние новости
Ранее в Укрэнерго сообщали, что 10 декабря будут действовать более жесткие графики отключения света.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения будут применены с 7:00 до 22:00. Графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать с такими ограничениями:
- с 7:00 до 8:00 - одна очередь;
- с 8:00 до 19:00 - две очереди;
- с 19:00 до 22:00 - одна очередь.
Как писал Главред, начиная с января 2025 года, принцип отключения света в Украине могут кардинально изменить. С нового года все области могут поделить на несколько зон.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что враг готовится к массированным обстрелам по Украине. Вероятно, под прицелом снова будет энергетическая инфраструктура.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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