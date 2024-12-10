В двух областях Украины отменили графики отключения света: кому повезло

Свет не будут выключать до конца суток во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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На Львовщине сегодня свет выключать не будут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

В каких областях свет сегодня будет весь день

Графики отключения электроэнергии во вторник, 10 декабря, отменили в двух областях.

Свет не будут выключать до конца суток во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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Как сообщили во Львовоблэнерго, до конца суток 10 декабря на Львовщине не будут применять графики почасового отключения электроэнергии.

Свет на Львовщине сегодня выключать не будут / t.me/lvivoblenergo

В Прикарпатьеоблэнерго сообщили, что почасовые графики отключения электроэнергии на данный момент отменены в Ивано-Франковской области.

Предварительно - свет не будут выключать до конца суток.

Отключения света в Украине - последние новости

Ранее в Укрэнерго сообщали, что 10 декабря будут действовать более жесткие графики отключения света.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения будут применены с 7:00 до 22:00. Графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать с такими ограничениями:

с 7:00 до 8:00 - одна очередь;

с 8:00 до 19:00 - две очереди;

с 19:00 до 22:00 - одна очередь.

Очереди отключения света - что это значит / Инфографика: Главред

Как писал Главред, начиная с января 2025 года, принцип отключения света в Украине могут кардинально изменить. С нового года все области могут поделить на несколько зон.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что враг готовится к массированным обстрелам по Украине. Вероятно, под прицелом снова будет энергетическая инфраструктура.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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