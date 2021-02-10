В Евросоюзе сделали важное заявление о пересмотре соглашений с Украиной

ЕС начинает пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации с Украиной.
Украина и Европейский Союз приступают к пересмотру торговой части Соглашения об ассоциации, как это предусматривает документ.
"Мы с нетерпением ждем просмотр либерализации торговли товарами, как это предусмотрено ст. 29 Соглашения об ассоциации через 5 лет после вступления в силу, которое должно произойти уже в этом году", — сказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Домбровскис отмечает, что это станет очень важным шагом, "чтобы усиливать доступ к нашим рынкам, и это еще раз подтверждает тот динамичный характер при реализации Соглашения об ассоциации, которого мы придерживаемся".
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что пересмотр Соглашения будет способствовать увеличению товарооборота Украины и ЕС и дальнейшему сближению экономик.
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"Надеемся, что наши переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает наше соглашение с ЕС", — сказал Шмыгаль, добавив, что украинское правительство остается "преданным курсу проевропейских реформ".
Товарооборот Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- По инициативе российского министерства промышленности и торговли правительство РФ приняло решение ликвидировать торговое представительство в Украине и Литве.
- В пояснительной записке министерство указало, что украинское торгпредство рекомендуется закрыть в связи с принятым в августе постановлением Кабинета министров Украины о прекращении межправительственного соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.
- Как рассказал Главреду экономический эксперт Юрий Гаврилечко, даже после ликвидации торгового представительства в Украине Россия будет оставаться одним из крупнейших украинских партнеров по внешнеэкономической деятельности.