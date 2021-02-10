В Евросоюзе сделали важное заявление о пересмотре соглашений с Украиной

Евросоюз начинает пересмотр Соглашения об ассоциации с Украиной / УНИАН

Украина и Европейский Союз приступают к пересмотру торговой части Соглашения об ассоциации, как это предусматривает документ.

"Мы с нетерпением ждем просмотр либерализации торговли товарами, как это предусмотрено ст. 29 Соглашения об ассоциации через 5 лет после вступления в силу, которое должно произойти уже в этом году", — сказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Домбровскис отмечает, что это станет очень важным шагом, "чтобы усиливать доступ к нашим рынкам, и это еще раз подтверждает тот динамичный характер при реализации Соглашения об ассоциации, которого мы придерживаемся".

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что пересмотр Соглашения будет способствовать увеличению товарооборота Украины и ЕС и дальнейшему сближению экономик.

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"Надеемся, что наши переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает наше соглашение с ЕС", — сказал Шмыгаль, добавив, что украинское правительство остается "преданным курсу проевропейских реформ".

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