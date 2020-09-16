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В ГБР назвали причины аннексии Крыма

16 сентября 2020, 13:25

В госизмене подозревается бывший президент Украины Виктор Янукович и его министры.

ГБР
В ГБР установили причины аннексии Крыма / УНИАН

Государственное бюро расследований (ГБР) установило причины и условия аннексии Крыма Россией. Среди совершенных преступлений, которые привели к оккупации Крыма, является преступное сокращение Вооруженных сил Украины, а также уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В госизмене подозреваются экс-президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.

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Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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