В Госслужбе занятости ошарашили количеством безработных

673 тысячи вакансий были в базе данных службы занятости.
С начала нынешнего года в нашей стране зафиксирован один миллион безработных.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости и указывает, что лидером по количеству граждан, которые сидят без работы, остается сельское хозяйство.
"В течение января-сентября 2020 года: 1 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного; 473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них - 291 тыс. зарегистрированных безработных; 888 тыс. человек получали пособие по безработице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 673 тысячи вакансий были в базе данных службы занятости.
Лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан традиционно является сельское хозяйство (35%), далее - перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).
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С начала действия карантина, с 12 марта по 30 сентября: 504 тыс. украинцев получили статус зарегистрированного безработного; 324 тыс. граждан были трудоустроены, из них - 223 тыс. - безработных; 428 тыс. человек стали получать пособие по безработице; 396 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.
По состоянию на 21 октября на учете в службе занятости состоят410 тыс. безработных:
- 347 тыс. из них получают пособие по безработице;
- 67 тыс. вакансий есть в базе данных службы занятости.
В центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. - ФЛП, которые являются застрахованными лицами.
"Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 370,7 тысячи граждан, из них 181,6 тыс. - ФЛП", - отмечают в Госслужбе занятости.
Уровень безработицы в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Как ранее писал Главред, количество безработных в Украине по состоянию на октябрь 2020 года увеличилось до 427 000, это почти на 60% больше чем в 2019 году.
- Эксперты предупреждают, что украинцам из-за новой волны коронавируса, стоит готовится к массовым увольнениям и безработице.
- Как говорят аналитики, если во время первой волны 17% от рабочей силы находились в состоянии скрытой безработицы, то в случае второй - эта цифра будет значительно выше.