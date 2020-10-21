В Госслужбе занятости ошарашили количеством безработных

В Украине 1 миллион безработных - Госслужба занятости / Вконтакте

С начала нынешнего года в нашей стране зафиксирован один миллион безработных.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости и указывает, что лидером по количеству граждан, которые сидят без работы, остается сельское хозяйство.

"В течение января-сентября 2020 года: 1 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного; 473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них - 291 тыс. зарегистрированных безработных; 888 тыс. человек получали пособие по безработице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 673 тысячи вакансий были в базе данных службы занятости.

Лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан традиционно является сельское хозяйство (35%), далее - перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).

Читайте такжеПособие по безработице: как его получить и какие проблемы могут ждать

С начала действия карантина, с 12 марта по 30 сентября: 504 тыс. украинцев получили статус зарегистрированного безработного; 324 тыс. граждан были трудоустроены, из них - 223 тыс. - безработных; 428 тыс. человек стали получать пособие по безработице; 396 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.

По состоянию на 21 октября на учете в службе занятости состоят410 тыс. безработных:

347 тыс. из них получают пособие по безработице;

67 тыс. вакансий есть в базе данных службы занятости.

В центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. - ФЛП, которые являются застрахованными лицами.

"Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 370,7 тысячи граждан, из них 181,6 тыс. - ФЛП", - отмечают в Госслужбе занятости.

Уровень безработицы в Украине - о чем сообщалось ранее: