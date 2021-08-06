В Харькове обнаружили вредный сыр турецкого производителя

В сыре обнаружена опасная добавка-стабилизатор / news.uklon.com.ua

В Харьковской области продают сыр, который содержит вредоносную добавку-стабилизатор. Данный продукт производили в Турции, а экспортировали из Польши.

Как сообщается на сайте Госпродпотребслужбы в Харьковской области, об этом службу проинформировали покупатели.

"В местное управление Госпродпотребслужбы в области поступило информационное сообщение по выявлению несанкционированного вещества - добавки-стабилизатора в мягком сыре с Турции, экспортировался из Польши (производитель: BEL POLSKA) в Украину", - указано в сообщении.

Представители Госпродпотребслужбы призывают торговые сети изъять товар из прилавков.

Кроме этого, операторы рынка, которые участвуют в товарообороте сыра марки BEL POLSKA, должны обратиться в отдел продовольственной службы в Харьковской области.

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Тем временем, самих покупателей призывают не приобретать данный продукт.

Напомним, ранее в Харькове было обнаружено опасное мороженое с етиленоксидом - опасным яд, который используют для стерилизации медицинских инструментов. Яд найден в мороженом Mars Wrigley Confectionery, производителем которого является Франция. В Украину оно завезено из Румынии. Его добавили в добавку-стабилизатор.

Также ранее в киевских супермаркетах появилось опасное мороженое с содержанием ядовитого вещества. Это продукт компании Маcromex SRL, Campia-Turzii, в котором содержится запрещенное вещество этиленоксид. Опасное мороженое появилось в супермаркетах Metro Cash & Carry.