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В Харькове прогремел взрыв: оккупанты ударили ракетами по центру города

5 февраля 2023, 08:44
РФ обстреляла центральную часть города. В Сети сообщают, что нат месте взрыва поднимается дым.
Последствия взрыва в Харькове
Последствия взрыва в Харькове / соцсети

Утром, 5 февраля, в Харькове прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты попали по центральной части города.

"Оккупанты наносят удары, жителей Харькова и области просят находиться в укрытиях. Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — написал Синегубов в Telegram.

В Сети сообщают, что после взрыва поднимается дым.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о двух ракетах:

"Две вражеские ракеты ударили по центру Харькова. Попадание в Киевский район города. Предварительно речь идет о ракетах С-300. Информации о жертвах удара пока нет - на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию", - написал он в Telegram.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что в период с конца января или в марте 2023 года РФ может пойти в новое масштабное наступление на Украину. По мнению Залужного, враг способен попытаться захватить Киев, атаковать на Донбассе или на южном направлении. Украинским войскам нужно больше оружия для реализации своих задач.

Как отметил начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник, оккупационные войска России снова пойдут на Харьков. Они планируют использовать силы плохо подготовленных мобилизованных военных. Задача оккупантов – отрезать город от Киева, чтобы ВСУ не смогли двинуться на запад на помощь столице. Украинские войска будут отражать атаку.

В то же время российский террорист Игорь Гиркин высмеял планы России по захвату Харькова, Одессы и Николаева. По его словам, у оккупантов нет сил для реализации таких задач. "До Лондона и Рейкьявика на этот раз дело не дошло. Но "Мы возьмем" – прозвучало мощно. Интересно – кто это "мы"? Кто будет брать Киев вместе с господином Константиновым?"- подчеркнул террорист Гиркин.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Харькова
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