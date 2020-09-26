В Харьковской ОГА перечислили главные версии жуткой катастрофы

По словам Кучера, была задержка с разрешением на посадку АН-26 уже после того, как стало известно о поломке одного из двигателей.
В Харьковской ОГА назвали предварительные версии катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве.
Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер на брифинге в Чугуеве.
Так, главными версиями были названы:
- халатность;
- теракт;
- неисправность техники.
По словам Кучера, была задержка с разрешением на посадку АН-26 уже после того, как стало известно о поломке одного из двигателей. Он обратился в Государственное бюро расследований и прокуратуру с просьбой более детально исследовать эту версию трагедии.
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"По моей информации, с момента, когда пилот попросил посадку, люди, отвечавшие за нее, ответили только за 1 минуту. Якобы в это время осуществлялась посадка еще одного борта ... Поэтому здесь надо выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. Для меня это важный момент. Правоохранители должны отработать эту версию", - заявил он.
Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
- 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
- 26 сентября около 11 часов утра один из двух выживших при крушении Ан-26 под Чугуевом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел умер в больнице. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 26, поиски тел двух погибших продолжаются.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 23 тела – утром спасатели нашли еще одно тело, поиски еще двух продолжаются.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли. Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба были доставлены в больницу.