В Харьковской ОГА перечислили главные версии жуткой катастрофы

В Харьковской ОГА назвали версии трагедии / Reuters

В Харьковской ОГА назвали предварительные версии катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер на брифинге в Чугуеве.

Так, главными версиями были названы:

халатность;

теракт;

неисправность техники.

По словам Кучера, была задержка с разрешением на посадку АН-26 уже после того, как стало известно о поломке одного из двигателей. Он обратился в Государственное бюро расследований и прокуратуру с просьбой более детально исследовать эту версию трагедии.

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"По моей информации, с момента, когда пилот попросил посадку, люди, отвечавшие за нее, ответили только за 1 минуту. Якобы в это время осуществлялась посадка еще одного борта ... Поэтому здесь надо выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. Для меня это важный момент. Правоохранители должны отработать эту версию", - заявил он.

Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее: