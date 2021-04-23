В Херсоне депутаты подрались из-за плаката "пособник оккупанта"

В Херсоне депутаты от Порошенко и ОПЗЖ подрались из-за плаката / скриншоты из видео

В Херсонском облсовете между депутатами от Европейской солидарности (политическая сила Петра Порошенко) и ОПЗЖ произошел конфликт ‒ из-за плаката с надписью "пособник оккупанта". О конфликте первым рассказал местный журналист Тарас Бузак в Facebook.

Дeпутaт Xepcoнcькoго oблсовета от ЕС Cepгей Xлaнь во время заседания во время выступления депутата от Оппозиционной платформы — За жизнь Егора Устинова подошел к нему и попытался повесить на шею плакат с российским флагом и надписью "подельник оккупанта". Это произошло после того, как последний предложил рассмотреть на сессии обращение к руководству страны о "применение персональных санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко".

Устинов оттолкнул Хланя и тому не удалось сделать задуманное. После этого между депутатами произошла потасовка. Впоследствии однопартийцы Устинова из ОПЗЖ оттеснили Хланя.

"Это оскорбление. И такое оскорбление мы терпеть не будем", — заявил Устинов и добавил, что такое поведение депутата недопустимо.

Читайте также"Чтобы украсть – давайте что-то поимеем": депутат устроил ликбез на сессии Одесского горсовета

Как ранее сообщалось: