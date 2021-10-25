УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда

25 октября 2021, 17:39

22 октября суд итальянского города Форли приговорил мужчину к 16 годам в тюрьме.

Мужчина убил жену и сбежал / 24 канал

Итальянский суд вынес приговор по делу об убийстве 32-летней украинки Златы Загарюк. Виновным в жутком преступлении признали ее мужа Александра.

Как сообщает Суспильне, он скрывается от правосудия. Известно, что 22 октября суд итальянского города Форли приговорил Александра к 16 годам в тюрьме.

Перед арестом он покинул Италию, рассказала сестра погибшей украинки Лилия Вакарюк.

Суд также обязал мужа Загарюк оплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка погибшей и 60 тысяч евро – в пользу ее матери. За побег Александра подали в международный розыск. Вероятно, сейчас он находится в Украине.

Кроме Александра, суд вынес приговор и компаньону его матери. Якобы именно он помог злоумышленнику сбежать из Италии.

Реклама

Убийство украински в Италии

Буковинку Злату Загарюк нашли мертвой в собственном доме в Италии 7 июля 2019 года. На ее теле обнаружили раны и синяки.

Сторона обвинения заявила, что к смерти мог привести удар по голове, который женщине нанесли несколькими днями ранее. Мужу погибшей объявили о подозрении из-за домашнего насилия и смерти украинки.

Местные итальянские СМИ сообщили, что Загарюк в течение длительного времени подвергалась притеснениям от мужа.

Читайте такжеНанесла 30 ударов ножом: на Винничине школьница-отличница жестоко убила мать

По информации издания Forli Today, она никогда не обращалась из-за этого к правоохранителям, но делала фотографии побоев. Друзья украинки призвали не молчать о домашнем насилии, но она объясняла, что не хочет подавать заявление на мужа, поскольку ребенок должен расти с отцом.

В течение длительного судебного процесса едва ли не больше всего боролись за справедливый приговор соседи Загарюк. Чтобы привлечь внимание к этому жуткому инциденту, они даже создали Facebook-страницу "Требуем справедливости для Златы". Кроме этого, неравнодушные знакомые женщины приходили под здание суда на каждое заседание по делу.

Ранее сообщали, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно.

Польская газета Gazeta Wyborcza писала, что полицейские 30 июля в 22:27 доставили украинца в вытрезвитель с ожогами от слезоточивого газа после того, как задержали за якобы неадекватное поведение в автобусе.

viber
Италия суд
Сейчас вы просматриваете новость «В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднятьНазваны вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднять Звездный актер Сватов не появится в седьмом, финальном сезоне сериалаЗвездный актер Сватов не появится в седьмом, финальном сезоне сериала Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду Звезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестямиЗвезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестями Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по ПутинуГазовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину

Последние новости

17:39

В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда

17:27

Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника

17:10

Пока мама была в больнице: в Житомире отчим жутко избил 8-летнюю девочку

16:57

34 тысячи штраф: в Украине ужесточают правила для пассажиров без COVID-документов Видео

16:42

Жуткое ДТП в Одессе: водитель элитной иномарки насмерть сбил ребенка

Реклама
16:11

Привезли не туда: в Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы Видео

16:04

"Большая стройка Зеленского отремонтировала дорогу к Очакову на Николаевщине

15:55

День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно Видео

15:45

И все-таки не конец: Илона Гвоздева продолжила скандал на Танцах с парой MЕLOVIN-Русина Видео

15:38

Ракетная атака на Москву: в РФ ответили на громкое заявление ОП

15:29

В популярной сладости украинцев обнаружили "яд" Видео

15:28

Третья доза вакцины: кто из украинцев получит бустерную прививку Видео

15:13

Ракетные системы Украины и мощная помощь Британии: в РФ разразились заявлением о "красных линиях"

15:04

"Есть фальшивые COVID-сертификаты": СМИ предупредили о мошенниках, продающих поддельную "Дию"

15:00

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

14:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

14:48

Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео

14:40

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

14:37

В Кабмине назвали дату, после которой невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы

14:14

Саммит лидеров "Нормандии" после встречи глав МИД: Меркель назвала Путину план диалога по Донбассу Видео

Реклама
14:12

Жесткие ограничения для невакцинированных горожан: кого уже завтра коснутся новые правила карантина Видео

14:11

ЕС одолжил Украине 600 миллионов евро на борьбу с пандемией

14:11

Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине: что изменится в стране

14:10

В Кременчуге смонтировали завод для "Большой стройки" моста через Днепр

13:56

Кожа была в ожогах: в Чернигове в муках умер 12-летний мальчик

13:47

Школы - на замок: в Киеве ввели дистанционку, названа дата Видео

13:41

Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

13:26

"Я на Бессарабку хожу - там гречка по 12 грн": Тищенко поразил "своими" ценами на продукты Видео

13:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

13:04

План Украины по газовому кризису в Европе и сделка с Газпромом: в ФРГ заявили о поддержке Киева Видео

13:01

Транспорт – только для вакцинированных: в КГГА объяснили, к чему готовиться Видео

12:55

В Луцке неадекваты перевернули биотуалет: внутри был посетитель Видео

12:40

Весь колбасный совок оргазмирует на "Спутник" мнение

12:37

В Николаеве 80-летняя пенсионерка топором разрубила голову подруге

12:31

"Очень изменился": звезда Квартала 95 рассказал о встрече Зеленским Видео

12:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

12:10

"Ее срочно забрали оперировать": Оля Полякова рассказала об экстренной госпитализации дочери Видео

11:50

Директор гимназии во Львове "попала" на 34 тысячи гривен штрафа из-за невакцинированных сотрудников Видео

11:48

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

11:47

В Турции украинская спортсменка рухнула в море, сорвавшись с парашютом Видео

Реклама
11:45

Геомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

11:39

Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом - ответ врача

10:52

В планах Путина – вся Европа: Данилов заявил о тяжелом периоде для Украины и назвал цель Кремля

10:43

Карантин в Украине: четыре области - "желтая" зона, шесть - "красная"

10:42

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

10:42

"За этим стоит человек": Данилов объяснил, как появился коронавирус Видео

10:21

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

10:13

Всемирный день макарон: как правильно варить макароны, топ-2 простых рецепта

09:53

Под Черниговом убивший лося браконьер умер, убегая от лесника

09:53

Киев в шаге от красной зоны: у Кличко готовят запреты на посещения детьми ТРЦ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять