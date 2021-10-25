В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда

Мужчина убил жену и сбежал / 24 канал

Итальянский суд вынес приговор по делу об убийстве 32-летней украинки Златы Загарюк. Виновным в жутком преступлении признали ее мужа Александра.

Как сообщает Суспильне, он скрывается от правосудия. Известно, что 22 октября суд итальянского города Форли приговорил Александра к 16 годам в тюрьме.

Перед арестом он покинул Италию, рассказала сестра погибшей украинки Лилия Вакарюк.

Суд также обязал мужа Загарюк оплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка погибшей и 60 тысяч евро – в пользу ее матери. За побег Александра подали в международный розыск. Вероятно, сейчас он находится в Украине.

Кроме Александра, суд вынес приговор и компаньону его матери. Якобы именно он помог злоумышленнику сбежать из Италии.

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Убийство украински в Италии

Буковинку Злату Загарюк нашли мертвой в собственном доме в Италии 7 июля 2019 года. На ее теле обнаружили раны и синяки.

Сторона обвинения заявила, что к смерти мог привести удар по голове, который женщине нанесли несколькими днями ранее. Мужу погибшей объявили о подозрении из-за домашнего насилия и смерти украинки.

Местные итальянские СМИ сообщили, что Загарюк в течение длительного времени подвергалась притеснениям от мужа.

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По информации издания Forli Today, она никогда не обращалась из-за этого к правоохранителям, но делала фотографии побоев. Друзья украинки призвали не молчать о домашнем насилии, но она объясняла, что не хочет подавать заявление на мужа, поскольку ребенок должен расти с отцом.

В течение длительного судебного процесса едва ли не больше всего боролись за справедливый приговор соседи Загарюк. Чтобы привлечь внимание к этому жуткому инциденту, они даже создали Facebook-страницу "Требуем справедливости для Златы". Кроме этого, неравнодушные знакомые женщины приходили под здание суда на каждое заседание по делу.

Ранее сообщали, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно.

Польская газета Gazeta Wyborcza писала, что полицейские 30 июля в 22:27 доставили украинца в вытрезвитель с ожогами от слезоточивого газа после того, как задержали за якобы неадекватное поведение в автобусе.