В Италии заявили о "политическом решении" войны в Украине: у Зеленского ответили

Итальянский министр прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия "политического решения", заявил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк ответил Гвидо Крозетто на предложение о "политическом" решении войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик и определить конец войны в Украине может "политический выбор". В Офисе президента Украины в ответ призвали передать Украине необходимое вооружение, в частности - самолеты F-16.

Гвидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик.

"К сожалению, никто не знает, когда это закончится. Сегодняшняя ситуация зашла в тупик, что заставляет нас думать о долгих, если не очень долгих временах. И я, конечно, говорю это не с удовольствием. Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, натолкнулось на разные трудности. Российские окопы усложняют наступательные действия. Поэтому это может быть политический выбор, определяющий конец конфликта", - сказал глава Минобороны Италии.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на слова Гвидо Крозетто. По его словам, итальянский министр прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия "политического решения".

"Это решение очень простое и известное", - написал Подоляк в Twitter.

В частности, по его словам, нужно:

принять решение о разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16;

разблокировать решение о передаче дальнобойных ракет;

принять решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО.

"Все эти решения известны, но главное – их своевременность", - добавил Подоляк.

По словам советника главы ОП, российских оккупантов необходимо выбить с оккупированных территорий Украины военным путем, а вторжение России должно потерпеть тотальное фиаско.

"Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру", - резюмировал Подоляк.

Переговоры о мире в Украине

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран (всего 30 государств) примут участие в мирных переговорах о завершении российско-украинской войны. Мероприятие состоится в Саудовской Аравии 5-6 августа, сообщает Wall Street Journal.

Есть планы подключить к диалогу Китай – возможно прибытие переговорщиков из Пекина. Агрессора России на встрече не будет.

В Офисе президента Украины заявили, что на саммите будет обсуждаться Формула мира Владимира Зеленского.

Цель – подключить страны Глобального Юга к мирному завершению войны.

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