В Кабмине назвали дату массового повышения пенсий для украинцев / УНИАН

Как утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, после индексации с 1 марта 2021 года у миллионов украинских пенсионеров в среднем пенсии увеличатся на 11%. Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram.

По его информации, выплаты будут пересчитаны для восьми миллионов украинцев-пенсионеров. И в среднем такие выплаты они увеличатся более чем на 300 гривен.

"Наше правительство подал законопроект, по которому индексация пенсий наконец станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта. То есть не политики, а закон будет определять дату увеличения пенсионных выплат", — ранее заявлял премьер-министр Шмыгаль.

Позднее в пресс-службе Минсоцполитики подтвердили, что повышение пенсий с 1 марта 2021 года коснется восьми миллионов украинцев. И в среднем повышение составит 308 гривен, а минимальное повышение ‒ 100 гривен.

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