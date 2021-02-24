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В Кабмине назвали дату массового повышения пенсий для украинцев

24 февраля 2021, 13:52
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Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда и какому количеству украинцев нужно ждать давно анонсированное повышение разных видов пенсионных выплат.

Пенсии
В Кабмине назвали дату массового повышения пенсий для украинцев / УНИАН

Как утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, после индексации с 1 марта 2021 года у миллионов украинских пенсионеров в среднем пенсии увеличатся на 11%. Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram.

По его информации, выплаты будут пересчитаны для восьми миллионов украинцев-пенсионеров. И в среднем такие выплаты они увеличатся более чем на 300 гривен.

"Наше правительство подал законопроект, по которому индексация пенсий наконец станет автоматической и будет проходить ежегодно с 1 марта. То есть не политики, а закон будет определять дату увеличения пенсионных выплат", — ранее заявлял премьер-министр Шмыгаль.

Позднее в пресс-службе Минсоцполитики подтвердили, что повышение пенсий с 1 марта 2021 года коснется восьми миллионов украинцев. И в среднем повышение составит 308 гривен, а минимальное повышение ‒ 100 гривен.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
  • В Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам. По словам руководителя Укрпошты Игоря Смелянского, финансовая ситуация в компании сложилась крайне непростая.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
  • Далее - экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине (который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

пенсии новости Украины Денис Шмыгаль
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