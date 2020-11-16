В Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня

Карантин выходного дня уже показал первые результаты, подчеркнул Олег Немчинов.
На заседании Верховной Рады правительство планирует объяснять логику и давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов по поводу карантина выходного дня.
Как подчеркнул министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Украина 24, в зависимости от принятия решения парламентом Кабмин будет его реализовывать законным способом.
По его словам, аналитика СНБО насчет карантина выходного дня "показала снижение активности наших граждан в субботу на 18%, а в воскресенье на 2%".
"Это первый результат, который есть. По-моему, это хороший шаг в направлении того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше, и делать выводы", - заявил министр.
При этом он подчеркнул, что Нацполиция и Госпродпотребслужба на выходных провели мероприятия по выявлению нарушений карантина, составлено много протоколов.
"Во многих городах, где было принято решение исполкомов местных советов, которые не отвечают за карантинные ограничения, и рекомендовали работать людям, уже предприниматели перенаправляют штрафы руководителям, которые принимали эти решения и таким способом обманывали предпринимателей", - сказал Немчинов.
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Отметим, что в Раде зарегистрирован проект постановления №4381, которым предлагается отменить карантин выходного дня.
Рада рекомендует правительству разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:
- баров, ресторанов, кафе;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.