В Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня

В Украине могут отменить карантин выходного дня / УНИАН

На заседании Верховной Рады правительство планирует объяснять логику и давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов по поводу карантина выходного дня.

Как подчеркнул министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Украина 24, в зависимости от принятия решения парламентом Кабмин будет его реализовывать законным способом.

По его словам, аналитика СНБО насчет карантина выходного дня "показала снижение активности наших граждан в субботу на 18%, а в воскресенье на 2%".

"Это первый результат, который есть. По-моему, это хороший шаг в направлении того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше, и делать выводы", - заявил министр.

При этом он подчеркнул, что Нацполиция и Госпродпотребслужба на выходных провели мероприятия по выявлению нарушений карантина, составлено много протоколов.

"Во многих городах, где было принято решение исполкомов местных советов, которые не отвечают за карантинные ограничения, и рекомендовали работать людям, уже предприниматели перенаправляют штрафы руководителям, которые принимали эти решения и таким способом обманывали предпринимателей", - сказал Немчинов.

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Отметим, что в Раде зарегистрирован проект постановления №4381, которым предлагается отменить карантин выходного дня.

Рада рекомендует правительству разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

баров, ресторанов, кафе;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.





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Карантин выходного дня в Украине: