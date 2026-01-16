"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

По словам певицы, она понимает тех девушек, которые проживают сейчас такую же ситуацию.

Алина Гросу беременна первенцем/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно объявила о своей беременности, рассказала о том, как ей сложно было забеременеть, и как она переживала свою личную драму.

Как написала Алина Гросу на своей странице Instagram, молодая семья долгие годы хотели малыша, но не складывалось. "Гормональные таблетки, от которых раздражительность, плохой обмен веществ, а от того постоянный контроль питания, сбитый цикл, бессонные ночи, грусть и каждый купленный и использованный тест – неоправданные надежды", - написала звезда.

Алина Гросу и Роман Полянский / фото: instagram.com, Алина Гросу

По словам певицы, она понимает тех девушек, которые проживают сейчас такую же ситуацию. "Хочется обнять, поддержать и сказать, если у нас получилось, то и у вас обязательно получится. Я тоже опускала руки и старалась не думать, пряталась в делах, в работе, в быту. Съедала себя, что со мной что-то не так. Держала улыбку, когда спрашивали, почему еще нет детей", - рассказывает Алина Гросу.

Алина Гросу беременна от бойфренда

​​​​ / скрин из видео

Также она добавила, что в один момент, она выдохнула и начала жить простой, обычной жизнью. "Не покупала тесты и тему беременности прикрыла. Прошло время. И вот на тебе. Я скрывала свою беременность, потому что боялась, что что-то пойдет не так", - рассказывает Гросу.

Она также поделилась трогательным видео, где показала счастливые моменты вместе со своим мужем.

Алина Гросу — личная жизнь

Поклонники Алины Гросу уверены, что отцом будущего ребенка певицы является российский актер Роман Полянский. Отношения пары начались еще до полномасштабной войны, и, несмотря на слухи о расставании и отъезд актера в РФ в конце 2022 года, пара все же воссоединилась в США. В марте 2024 года Алина объявила о замужестве, а уже в январе 2026 года официально подтвердила беременность.

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

