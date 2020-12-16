В Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаун

В Кабмине ответили на требования ФОПов по январскому локдауну / Reuters

Во вторник, 15 декабря, ФОПы вышли на акцию протеста. Главное требование - отменить запрет на предпринимательскую деятельность во время карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Но отменять локдаун никто не будет, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"В Украине ФОП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты", - сказал Петрашко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По его словам, в правительстве ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.

"Смотрите, отменить локдаун невозможно. Как мы видим, локдаун идет по всем странам, и он идет в более жесткой форме, чем у нас", - подчеркнул министр.

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