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В Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаун

16 декабря 2020, 15:27
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины расказал о перспективах отмены локдауна из-за протестов предпринимателей.

Протесты ФОПов в Киеве 15 декабря
В Кабмине ответили на требования ФОПов по январскому локдауну / Reuters

Во вторник, 15 декабря, ФОПы вышли на акцию протеста. Главное требование - отменить запрет на предпринимательскую деятельность во время карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Но отменять локдаун никто не будет, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"В Украине ФОП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты", - сказал Петрашко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По его словам, в правительстве ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.

"Смотрите, отменить локдаун невозможно. Как мы видим, локдаун идет по всем странам, и он идет в более жесткой форме, чем у нас", - подчеркнул министр.

Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:

  • 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
  • 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
  • Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
  • 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
  • 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

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