В Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаун

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины расказал о перспективах отмены локдауна из-за протестов предпринимателей.
Во вторник, 15 декабря, ФОПы вышли на акцию протеста. Главное требование - отменить запрет на предпринимательскую деятельность во время карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Но отменять локдаун никто не будет, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
"В Украине ФОП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты", - сказал Петрашко в эфире программы "Сніданок з 1+1".
По его словам, в правительстве ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.
"Смотрите, отменить локдаун невозможно. Как мы видим, локдаун идет по всем странам, и он идет в более жесткой форме, чем у нас", - подчеркнул министр.
Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.