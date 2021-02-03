В Кабмине рассказали о новом ударе по телеканалам Медведчука

Ткаченко рассказал о санкциях против 112, ZIK и NewsOne / УНИАН

Министерство культуры и информационной политики Украины отправило официальное обращение компании Youtube относительно прекращения онлайн-вещания телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, попавших под санкции.

"Уже отправили официальный запрос (относительно закрытия Youtube-каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK – ред.)… Есть угроза национальной безопасности. Есть решение СНБО, мы его выполняем, я его поддержал. Мы направляем в соответствии с протоколами Youtube, сообщаем им, что есть соответствующие решения власти Украины для того, чтобы они в соответствии с протоколом приняли это решение", - заявил министр, в программе Хард с Влащенко.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявил, что медиахолдинг, против которого были введены санкции СНБО, давно превратился в иностранную пропагандистскую машину, которую косвенно финансировал агрессор.

Ткаченко отмечает, что решение СНБО - симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на украинскую свободу и независимость.

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По его словам, это логическое завершение расследования Временной следственной комиссии ВР, которая выясняла, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne, которые сейчас принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку.

Санкции против каналов Медведчука - о чем ранее сообщал Главред: