В Кабмине рассказали о новом ударе по телеканалам Медведчука

Ткаченко заявил, что медиахолдинг, против которого были введены санкции СНБО, давно превратился в иностранную пропагандистскую машину.
Министерство культуры и информационной политики Украины отправило официальное обращение компании Youtube относительно прекращения онлайн-вещания телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, попавших под санкции.
"Уже отправили официальный запрос (относительно закрытия Youtube-каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK – ред.)… Есть угроза национальной безопасности. Есть решение СНБО, мы его выполняем, я его поддержал. Мы направляем в соответствии с протоколами Youtube, сообщаем им, что есть соответствующие решения власти Украины для того, чтобы они в соответствии с протоколом приняли это решение", - заявил министр, в программе Хард с Влащенко.
Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявил, что медиахолдинг, против которого были введены санкции СНБО, давно превратился в иностранную пропагандистскую машину, которую косвенно финансировал агрессор.
Ткаченко отмечает, что решение СНБО - симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на украинскую свободу и независимость.
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По его словам, это логическое завершение расследования Временной следственной комиссии ВР, которая выясняла, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne, которые сейчас принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку.
Санкции против каналов Медведчука - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО, согласно которому в отношении соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака вводятся санкции. Он является владельцем телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, вследствие чего их работа должна быть прекращена.
- В ночь со 2 на 3 февраля украинские провайдеры кабельного телевидения и ряд других сервисов отключили 112 Украина, NewsOne и ZIK. Их можно смотреть на YouTube и на сайтах телеканалов.
- В Офисе президента заявили, что причиной санкций в отношении телеканалов является появление железобетонных сведений о финансировании Zik,112 и NewsOne с территории России.
- В ЕС заявили, что понимают принятое Киевом решение, однако уточнили, что подобные меры не должны быть реализованы за счет свободы средств массовой информации.