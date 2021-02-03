В Минкульте прокомментировали блокировку телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина

Ткаченко назвал блокировку NewsOne, ZIK, 112 Украина своевременной / УНИАН

Решение СНБО о санкциях в отношении трех телеканалов - NewsOne, ZIK, 112 Украина - давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Решение СНБО о санкциях в отношении трех телеканалов, которые называют себя украинскими - давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Речь идет о "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" и их бенефициара - Тараса Козака, (хотя все при этом называли их "медведчуковскими"). Этот кейс является исключительным (!), но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций", - рассказал Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, в Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожение свободной прессы".

"Хочу предупредить: эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели. Это, по сути, иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля", - подчеркнул Ткаченко.

Министр особо отметил, что решение СНБО - симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на нашу свободу и независимость.

"Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne, которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил", - сказал Ткаченко.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина