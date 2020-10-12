В Кабмине уточнили, отправят ли школьников на "дистанционку" после каникул

В правительстве заслушали аргументы профильной комиссии.
На внеочередном заседании в понедельник, 12 октября нынешнего года, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос об особенностях работы учебных заведений на время адаптивного коронавирусного карантина.
Об этом говорится на официальном портале Кабмина.
"Комиссия приняла решение рекомендовать заведениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы. В следующий период возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации", - говорится на портале.
Также сообщается, что соответствующее дополнение в постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641" будут готовить Минздрав и Минобразования и науки на рассмотрение Кабинета министров.
Читайте такжеПеренос осенних каникул в школах - в Минобразовании назвали новые даты
Каникулы из-за коронавируса - что было ранее:
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил - он не исключает перевода школ на дистанционное обучение уже в октябре в случае дальнейшего ухудшения ситуации с Covid-19.
- Позднее директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко отказалась отправлять школьников на досрочные каникулы с 15 октября по рекомендации Министерства образования.