В Кабмине уточнили, отправят ли школьников на дистанционку после каникул / УНИАН

На внеочередном заседании в понедельник, 12 октября нынешнего года, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос об особенностях работы учебных заведений на время адаптивного коронавирусного карантина.

Об этом говорится на официальном портале Кабмина.

"Комиссия приняла решение рекомендовать заведениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы. В следующий период возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации", - говорится на портале.

Также сообщается, что соответствующее дополнение в постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641" будут готовить Минздрав и Минобразования и науки на рассмотрение Кабинета министров.

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