В Каневе рухнула главная елка города

Мэр извинился за инцидент и выразил надежду, что это не испортит праздничного настроения горожанам.
В Черкасской области, в городе Канев в четверг, 7 января, завалилась главная городская елка, которую установили на Ярмарочной площади.
Ель повалил сильный ветер, сообщил в Facebook мэр Канева Игорь Ренькас. Происшествие случилось примерно в 22:30.
"Вчера 07.01.2021 сильными порывами ветра повреждена центральная елка города Канев... От сильных порывов ветра упала праздничная елка. Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства", - написал в соцсети городской голова.
Он добавил, что такое случилось в Каневе впервые. Ренькас извинился за инцидент и выразил надежду, что это не испортит праздничного настроения горожанам.
Главная елка страны - о чем ранее сообщал Главред:
- В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Когда фото новогодней красавицы попало в соцсети, грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
- Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.
Автор: Екатерина Трохимчук