В Каневе рухнула главная елка города

В Каневе упала главная елка города

В Черкасской области, в городе Канев в четверг, 7 января, завалилась главная городская елка, которую установили на Ярмарочной площади.

Ель повалил сильный ветер, сообщил в Facebook мэр Канева Игорь Ренькас. Происшествие случилось примерно в 22:30.

"Вчера 07.01.2021 сильными порывами ветра повреждена центральная елка города Канев... От сильных порывов ветра упала праздничная елка. Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства", - написал в соцсети городской голова.

Он добавил, что такое случилось в Каневе впервые. Ренькас извинился за инцидент и выразил надежду, что это не испортит праздничного настроения горожанам.

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