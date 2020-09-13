В Киеве девушка за рулем авто перепутала педали и сбила женщину

На Караваевых Дачах в Киеве произошло ДТП / t.me/dtpkievua

Жуткое ДТП произошло в Киеве в воскресенье, 13 сентября. На Караваевых Дачах девушка за рулем автомобиля допустила грубую ошибку и влетела в жилой двор.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

По информации, авария произошла на улице Патриотов.

Девушка арендовала автомобиль, чтобы научиться ездить – обучение проходило на территории частной застройки. Во время езды девушка перепутала педали газ и тормоз, и влетела в двор, зажав хозяйку дома между машиной и зданием.

Стало известно, что пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время выясняются все детали трагедии.