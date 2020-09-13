В Киеве девушка за рулем авто перепутала педали и сбила женщину

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
Жуткое ДТП произошло в Киеве в воскресенье, 13 сентября. На Караваевых Дачах девушка за рулем автомобиля допустила грубую ошибку и влетела в жилой двор.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
По информации, авария произошла на улице Патриотов.
Девушка арендовала автомобиль, чтобы научиться ездить – обучение проходило на территории частной застройки. Во время езды девушка перепутала педали газ и тормоз, и влетела в двор, зажав хозяйку дома между машиной и зданием.
Стало известно, что пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение.
В настоящее время выясняются все детали трагедии.
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Автор: Адриана Бубновская