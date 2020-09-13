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В Киеве девушка за рулем авто перепутала педали и сбила женщину

13 сентября 2020, 11:45

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

На Караваевых Дачах в Киеве произошло ДТП / t.me/dtpkievua

Жуткое ДТП произошло в Киеве в воскресенье, 13 сентября. На Караваевых Дачах девушка за рулем автомобиля допустила грубую ошибку и влетела в жилой двор.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

По информации, авария произошла на улице Патриотов.

Девушка арендовала автомобиль, чтобы научиться ездить – обучение проходило на территории частной застройки. Во время езды девушка перепутала педали газ и тормоз, и влетела в двор, зажав хозяйку дома между машиной и зданием.

Стало известно, что пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время выясняются все детали трагедии.

  • Ранее жуткое ДТП произошло в ночь на 6 сентября под Киевом – на трассе в результате сильного столкновения мотоцикла и автомобиля Fiat погибли парень и девушка.
  • В Святошинском районе Киева на территории жилого массива Борщаговка маршрутное такси на зебре сбило человека.
  • В конце августа в Шевченковском районе Киева на территории воинской части авто Toyota Prius, за рулем которого находился пьяный майор армии, возле админздания наехало на трех курсанток. Пострадавших госпитализировали, двум из них ампутировали по одной ноге. Водителя иномарки задержали.

ДТП новости Киева
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