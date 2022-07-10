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В Киеве любительница Путина напала на детей, собиравших деньги для ВСУ: ее изрядно потрепали очевидцы

10 июля 2022, 16:26

Женщину начали толкать, а потом вылили на голову краску.

Путин, драка в Киеве
Любимица Путина напала на детей в Киеве / УНИАН, Reuters, Скриншот

В Соломенском районе Киева местные избили женщину и облили ее краской. Все из-за того, что она начала рассказывать о "порядках Путина" и напала на детей, продававших игрушки с целью сбора средств для нужд ВСУ. Об этом сообщили в пабликах.

Женщина, которая и спровоцировала весь скандал, приехала продавать овощи. Она сломала детям лоток, побила игрушки и начала рассказывать о том, что "приедет Путин и наведет здесь порядок".

На это отреагировали свидетели конфликта и набросились на любительницу "русского мира". Несколько женщин начали толкать ее и выбрасывать овощи из ее сумки. Один мужчина вылил ей на голову краску.

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Напомним, популярные в интернете маразматичные бабки, которые именуют себя "отрядами" путина, записали новое видео о ненужности доллара и любви к "святому" рублю. Видео очередного обращения к аудитории выложил на своей странице журналист Дмитрий Гордон. "Путинские старухи грозят наказать США", - написал он.

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