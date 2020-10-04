В Киеве мотоциклист устроил стрельбу по людям: опубликовано видео

В Киеве мотоциклист устроил стрельбу по людям / УНИАН

В центре столицы, на улице имени Казимира Малевича, произошла перестрелка ‒ мужчина внезапно мотоциклист достал пистолет и стал стрелять по прохожим.

Видео с места происшествия было опубликовано в сообществе Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

После стрельбы мужчина решил скрыться и поехал на улицу имени Владимира Антоновича. Однако полицейским удалось его быстро обнаружить и арестовать.

"Сегодня, около 21 часов, патрульные получили вызов на улицу Казимира Малевича по поводу стрельбы. По словам очевидцев, мотоциклист, проезжавший мимо, достал пистолет и выстрелил в направлении прохожих, после чего поехал на улицу Антоновича. Патрульные заметили транспортное средство, похожее по ориентировке на улице Деловой. Водитель мотоцикла проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться, во время чего совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota и получил травму ноги. При себе мужчина действительно имел предмет, похожий на оружие", ‒ рассказали в полиции.

Сразу после задержания правоохранители оказали мужчине первую медицинскую помощь и вызвали катеру скорой помощи. Полицейские устанавливают все детали инцидента.

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