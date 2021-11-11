В Киеве на Гидропарке вспыхнуло плавучее кафе

В столице загорелось плавучее кафе / ГСЧС

Сегодня вечером, 11 ноября, в столице в районе Гидропарка вспыхнул масштабный пожар - сейчас спасатели пытаются потушить огонь на однопалубном плавучем кафе, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент произошел вечером в заливе Днепра вблизи Венецианского моста. Около 21:16 чрезвычайникам удалось локализовать погонь на площади 160 квадратных метров.

"Жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС,

На месте происшествия работают 20 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.

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Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.

Также в ночь на пятницу, 29 октября, в одной из многоэтажек Днепра вспыхнул пожар. Жителей 16-этажного дома спасла кошка Моня. Она своим мяуканьем разбудила хозяев, и те учуяли запах дыма. Однако всем спастись не удалось. В результате пожара погибли близнецы одной из квартир, тела которых опознали соседи.

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