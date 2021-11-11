В Киеве на Гидропарке вспыхнуло плавучее кафе

По данным спасателей, инцидент произошел вечером в заливе Днепра вблизи Венецианского моста.
Сегодня вечером, 11 ноября, в столице в районе Гидропарка вспыхнул масштабный пожар - сейчас спасатели пытаются потушить огонь на однопалубном плавучем кафе, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, инцидент произошел вечером в заливе Днепра вблизи Венецианского моста. Около 21:16 чрезвычайникам удалось локализовать погонь на площади 160 квадратных метров.
"Жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС,
На месте происшествия работают 20 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.
Читайте такжеВ Киеве вспыхнул торговый центр Интервал-Плаза: названа причина пожара
Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.
Также в ночь на пятницу, 29 октября, в одной из многоэтажек Днепра вспыхнул пожар. Жителей 16-этажного дома спасла кошка Моня. Она своим мяуканьем разбудила хозяев, и те учуяли запах дыма. Однако всем спастись не удалось. В результате пожара погибли близнецы одной из квартир, тела которых опознали соседи.
Читайте также:
- В Одесской области тягач въехал в грузовик, вспыхнул пожар
- На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС: продолжается ликвидация пожара
- В масштабном пожаре в Днепре погибли близнецы, остальных жильцов спасла кошка: как все произошло
- В Киево-Печерской лавре случился сильный пожар