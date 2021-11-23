В Киеве найден мертвым известный экс-судья Зинченко

По словам адвоката Зинченко Ларисы Криворучко, мужчина был застрелен.
Бывшего судью Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко обнаружили мертвым 18 ноября
"Это произошло в четверг, 18 ноября. Шевченковский район, улица Лукьяновская. Предварительно, шло как самоубийство", - процитировало издание Украинские новости источник в полиции.
По словам адвоката Зинченко Ларисы Криворучко, мужчина был застрелен.
"Трагическая новость: застрелили клиента - экс-судью Соломенского районного суда г. Киева Зинченко Сергея Владимировича ", - написала Криворучко в Facebook.
Более детальные подробности этого инцидента, на данный момент, отсутствуют.
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Автор: Мария Тупик