В Винницкой области 14-летний мальчик нашел дома мертвыми всю свою семью

Пожар в доме / Vinbazar.com

В селе Марьяновка Винницкой области погибли двое родителей и их четверо детей.

Как сообщают в ГСЧС области, обнаружил погибшую семью старший 14-летний сын.

"Мальчик в этот день ночевал у бабушки и перед школой решил зайти домой. Там он и увидел мертвых родных", - говорится в сообщении.

По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стал "тройник" в самодельном удлинителе.

В него был включен холодильник и другие электроприборы. От искр загорелись вещи вокруг. Семья из шести человек погибла от отравления продуктами горения. Окончательная причина возникновения пожара еще устанавливается.

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Как сообщалось, среди погибших - 44-летний отец и 34-летняя мать, а также четверо несовершеннолетних детей: 9-летний мальчик и трое его сестер в возрасте 6, 8 и 11 лет.

По данному факту возбужденного уголовного производства по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Как сообщал Главред, на Львовщине погиб маленький мальчик Сережа. Ему был всего лишь год. Он заживо сгорел в самодельной палатке.

Трагедия произошла в семье ромов, которая жила возле свалки. Жилище было сооружено из досок и полиэтилена.

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