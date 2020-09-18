В Киеве найдено изрезанное тело: раскрыты подробности убийства

Убийство в Киеве могли совершить двое мужчин, подозреваемые задержаны.
В четверг, 17 сентября, в Киеве в районе Академгородка возле озера нашли убитым 33-летнего мужчину, тело было изрезано и окровавлено.
На теле мужчины были многочисленные ножевые ранение, его горло – перерезано, сообщили в Главном управлении Нацполиции столицы.
На протяжении трех часов правоохранители выяснили, что к убийству могут быть причастны уроженцы Днепропетровщины и Херсонщины, 1989 та 1990 г.р.
Подозреваемых задержали в Киево-Святошинском районе Киевщины, у них нашли вещи жертвы и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к преступлению.
Во время досудебного расследования выяснилось, что погибший был знаком с подозреваемыми.
"…злоумышленники пригласили… знакомого на прогулку в лес, а чтобы беспрепятственно завладеть его имуществом, напоили снотворным. Поняв, что оно не подействовало, жестоко расправились с ним и отобрали личные вещи…", – узнали копы.
По данным копов, злоумышленники отнесли в ломбард мобильный убитого и "заработали" 15 тысяч грн.
Начато производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство из корыстных побуждений.
Жестокое убийство в Киеве: видео с места преступления
- Напомним, в начале августа стало известно, что в разных районах Киева нашли фрагменты тела местного жителя.
- Правоохранители считают, что к убийству киевлянина может быть причастна его знакомая – иностранка, которая жила в Киеве на протяжении последних нескольких лет. Женщина пыталась сжечь конечности мужчины.