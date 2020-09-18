В Киеве найдено изрезанное тело: раскрыты подробности убийства

В Киеве жестоко убит мужчина / Скриншот

В четверг, 17 сентября, в Киеве в районе Академгородка возле озера нашли убитым 33-летнего мужчину, тело было изрезано и окровавлено.

На теле мужчины были многочисленные ножевые ранение, его горло – перерезано, сообщили в Главном управлении Нацполиции столицы.

На протяжении трех часов правоохранители выяснили, что к убийству могут быть причастны уроженцы Днепропетровщины и Херсонщины, 1989 та 1990 г.р.

Подозреваемых задержали в Киево-Святошинском районе Киевщины, у них нашли вещи жертвы и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к преступлению.

Во время досудебного расследования выяснилось, что погибший был знаком с подозреваемыми.

"…злоумышленники пригласили… знакомого на прогулку в лес, а чтобы беспрепятственно завладеть его имуществом, напоили снотворным. Поняв, что оно не подействовало, жестоко расправились с ним и отобрали личные вещи…", – узнали копы.

В Киеве жестоко убит мужчина / Скриншот

По данным копов, злоумышленники отнесли в ломбард мобильный убитого и "заработали" 15 тысяч грн.

Начато производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство из корыстных побуждений.

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