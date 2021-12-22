В Киеве по программе Зеленского круглосуточно и без выходных достраивают Дарницкий мост

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, достройка железнодорожно-автомобильной переправы через Днепр продолжается в режиме 24/7 в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На объекте работает 110 специалистов, привлечено более 50 единиц специализированной мостостроительной техники. В частности, 2 мощных буровых установки. Завершить основные работы планируют до конца 2022 года.

"Кроме бурения, идет изготовление металлических конструкций, бетонирование и другие работы", - отмечают в министерстве.

Проект предусматривает строительство левобережной развязки Дарницкого моста с 2 съездами на Днепровскую набережную (в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона), а также заезда на мост со стороны проспекта Бажана.

Дарницкий мост остается недостроенным уже более 10 лет. Из-за отсутствия автомобильных съездов на левом берегу Днепра, водители не могут полноценно пользоваться переправой, а столица и дальше стоит в пробках.

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"В результате возник дисбаланс транспортных потоков города Киева: соседние мосты – Южный и Мост им. Патона – значительно перегружены, тогда как Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности. Благодаря наличию 6 полос движения по 3 в каждом направлении, после завершения проекта, его пропускная способность будет составлять 35 тысяч автомобилей в сутки", - говорится в сообщении МИУ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года отремонтировали и построили 13 тысяч км дорог, а также 560 мостов и мостовых переходов.