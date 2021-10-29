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В Киеве посреди дороги провалился асфальт: какие улицы перекрыты

29 октября 2021, 19:36

Провал асфальтового покрытия на проспекте Алишера Навои. Перекрыто движение транспорта.

В Киеве на дороге провалился асфальт / Нацполиция

Сегодня на левом берегу Киева прям на дороге провалился асфальт - из-за этого было перекрыто движение транспорта от бульвара Перова в направлении улицы Радужная.

Провал асфальта произошел на проспекте Алишера Навои, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Провал асфальтового покрытия на проспекте Алишера Навои. Перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужная", - говорится в сообщении.

Ранее Главред сообщал о том, что в Киеве грузовик провалился под землю на Арсенальной площади. Причем ее недавно отреставрировали и обустроили новый фонтан. Два левых колеса транспортного средства ушли под плитку - из-за чего машину перекосило на левый бок.

Напомним, ранее кратковременные, но мощнейшие ливни стали причиной образования громадного провала асфальта в самом центре Киева — движение по улице Кловский спуск (Печерский район) оказалась в результате затруднено.

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