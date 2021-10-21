В Киеве приспускают самый большой флаг Украины: что случилось

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины / КГГА

Главный флаг Украины, который расположен на столичном Печерске, приспускают. Причина – ухудшение погодных условий и проведение регламентных работ.

"С 10:00 21 октября ориентировочно до 10:00 22 октября мы приспускаем флаг из-за сильного ветра, который прогнозируют синоптики в Киеве. Между тем коммунальщики смогут провести необходимые работы с полотнищем и флагштоком", – заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

В КГГА добавили, что полотнище приспустили на 10 метров, чего достаточно, чтобы уберечь его от повреждений.

На сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

В Киеве объявлен первый уровень опасности

В столице в четверг ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем спасатели объявили первый уровень опасности, желтый.

Напоминаем основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра надо спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее украинцы назвали главные символы страны, которые чаще всего ассоциируются с нашим государством. Государственный флаг является главным символом Украины для половины опрошенных. На второе место можно поставить язык – 41% и гимн – 40%. Каждый третий респондент считает главным символом тризуб – 31%. А 27% граждан выбирают вышиванку и 24% - украинские песни.