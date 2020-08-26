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В Киеве пьяный майор ВСУ переехал курсанток: подробности

26 августа 2020, 13:25

Жуткий инцидент произошел на территории военной части на улице Зоологическая.

ВСУ, форма
В Киеве пьяный майор ВСУ переехал курсанток / УНИАН

В Киеве нетрезвый майор ВСУ 25 августа 2020 года совершил наезд на легковом автомобиле на трех девушек-курсанток.

Об этом сообщает портал ТСН.

Утром 26 августа стало известно, что двум из пострадавших пришлось ампутировать по одной конечности, а третья находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщается, что девушки стояли возле административного здания на территории военной части, которая расположенная по улице Зоологическая (Шевченковский район Киева). В этот момент пьяный военнослужащий на авто Toyota Prius не справился с управлением и наехал на девушек.

Врачи диагностировали у них тяжелые переломы конечностей, по причине чего пришлось провести ампутацию.

"Девушку, которая в 17-й больнице, к сожалению, уже ампутировали одну ногу, на вторую наложили аппарат внешней фиксации. И также у нас одна девушка с ампутированной тоже ногой, и вторая сейчас на операционном столе. Будем надеяться, что ей спасут ноги", ‒ рассказала журналистам волонтер Наталья Воронкова.

46-летнего военного задержали. Драгер показал, что у него в крови содержание алкоголя ‒ два промилле алкоголя (про допустимом показателе – 0,2). Задержанном грозит до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее на Ровенщине сержант разведывательной роты ВСУ до смерти избил солдата-контрактника.

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