В Киеве возле посольства РФ "подожгли Кремль"

Возле посольства РФ в Киеве провели акцию / Фото УНИАН

В Киеве возле здания Посольства Российской Федерации прошла акция, в рамках которой президенту РФ Владимиру Путину напомнили, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.

В рамках акции активисты при помощи лазерного проектора на стенах посольства демонстрировали различные лозунги, передает УНИАН. В частности, среди них были такие надписи: "Поздравляем нашу сборную с победой!", "Гаага ждет", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" и другие.

Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремля".

Организатор акции Юрий Федоренко, который возглавляет общественную организацию "АРДИС" (Агентство развития демократии и информационных свобод), объяснил, что цель акции заключается в том, чтобы "Господин Путин не забывал, что рано или поздно его ждет Гаага".

Как сообщал Главред, в Праге сотрудники правоохранительных органов задержали 7 человек, которые в ночь на 18 апреля облили кетчупом стену здания вокруг посольства России в Чехии.

Открыто уголовное дело об административном правонарушении. Проводится расследование.