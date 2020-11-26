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В контракте на закупку в Чехии 26 гаубиц Dana нет признаков госизмены - Вовк

26 ноября 2020, 10:45

Эксперт объяснил, почему критика контракта на закупку в Чехии гаубиц Dana безосновательна.

самоходная гаубица Dana М2
Самоходная гаубица Dana М2 / facebook.com

Критика в адрес Министерства обороны за закупку для Вооруженных сил Украины новых 152-мм самоходных гаубиц Dana М2 последней модификации производства Чешской Республики является необоснованной и может содержать личные интересы. Об этом сообщил генерал-майор Службы безопасности Украины, эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк на своей странице в Facebook.

"На их приобретении настаивал Генеральный штаб, поскольку в сравнении с имеющимися аналогами "ДАНА 2М" они имеют увеличенную почти в полтора раза дальность стрельбы, намного выше скорострельность, установка оборудована автоматической системой заряжания, значительно более мобильна и с увеличенным "возимым" боекомплектом (40 выстрелов). Важно, что экипаж защищен бронированной кабиной, а скорость движения установки - до 80 км/ч", - отмечает Вовк.

По его словам, после многочисленных инспекций и испытаний Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил, а министр обороны и комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовали контракт ГК "Укрспецэкспорт" на поставку в Украину таких артиллерийских систем в количестве 26 единиц в связи с недостаточностью средств.

Однако, в начале ноября, когда украинская и чешская стороны дошли до стадии оплаты и непосредственного выполнения международного договора, вокруг этой операции начала распространяться многочисленная дезинформация, отмечает эксперт.

"В частности, что наша армия закупает вооружение, которое было в использовании и давно списано в утиль чешскими военными (неправда, в Украину будет поставлена новая, самая передовая модификация оригинальной чешской 152 мм самоходной гаубицы); небольшая дальность стрельбы не обеспечивает маневр огнем и возможность поражать цели далеко в тылу противника (неправда, поскольку, кроме того, что дальность стрельбы довольно большая, до 26 км, опыт армяно-азербайджанского конфликта подтверждает практическую эффективность применения самоходных гаубиц данного типа); "ДАНА М2" не в калибре 155 мм, то есть не по стандартам НАТО (к сожалению, в условиях Украины, как бы это прискорбно не звучало, ее 152-й калибр является преимуществом, поскольку мы совсем не продвинулись в производстве отечественных 155 мм снарядов); Украина разрабатывает собственную колесную САУ - 2С22 "Богдана" именно под натовский калибр", - добавляет Вовк.

Кроме того, по его словам, недавно в Офис генерального прокурора обратился народный депутат о ситуации с "ДАНА 2М", который тоже видит якобы совершения руководством Министерства обороны и других государственных органов преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 255, 364 и 191 Уголовного кодекса Украины (посягательство не территориальную целостность Украины; создание преступной организации; злоупотребление служебным положением; хищение государственного имущества).

Как результат, 17 ноября Служба безопасности начала расследование уголовного производства № 22020000000000266 по ст. 111 УК Украины (государственная измена) в отношении служебных лиц Министерства обороны и ГК "Укрспецэкспорт", которые "... действуя в условиях агрессии Российской Федерации совершают умышленные действия в ущерб обороноспособности Украины, принимают меры для приобретения по завышенным ценам устаревшего вооружения - самоходных пушек... "ДАНА" в Чешской Республике, чем также препятствуют развитию оборонно-промышленного комплекса Украины".

"Почему такая избирательность? Где руководство СНБО, профильного комитета ВРУ, которые также действовали в описанном направлении? Могу где-то далеко усматривать возможность "отката", то есть покушения на хищение бюджетных средств, но, убейте меня, никакого, даже маленького признака государственной измены - не нахожу", - резюмирует эксперт.

Напомним, государственный оборонный заказ (ГОЗ), в котором предусмотрена поставка для украинских военных 66 единиц указанных артиллерийских систем, был утвержден еще в марте 2020 года.

оружие Чехия Министерство обороны Василий Вовк новости Украины Вооруженные силы Украины
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