В Крыму оккупанты "урежут" подачу воды курортам и назвали тревожную причину

На ЮБК курортам "урежут" подачу воды / УНИАН

На юге захваченного Россией Крыма оккупанты решили в ночное время "урезать" подачу воды ряду курортов – городу Алушта, поселку городского типа Партенит и селу Малый Маяк.

Подача воды будет "урезана" со среды, 23 сентября, из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище, из которого вода поступает на курорты, написала в Facebook так называемая "глава администрации" Алушты Галина Огнева.

По ее данным, с этого дня с 23:00 до 5 часов утра в водопроводе снизят давление.

Псевдочиновница добавила, что воды в Изобильненском водохранилище хватит только до декабря.

"…в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды…", – отметила Огнева.

Ранее сообщалось, что в Крыму решили ограничить подачу воды в Симферополь и еще 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за обмеления водохранилищ.