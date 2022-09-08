В Крыму рассказали о новой "бавовне": у аэродрома под Саками огромный столб дыма

Очевидцы показали густой дым, который идет у побережья Черного моря. Они говорят, что пожар идет уже давно.
В захваченном Россией Крыму произошел мощный пожар в районе Сак, где ранее был нанесен удар по аэродрому оккупантов РФ в Новофедоровке.
В Сети местные жители выкладывают соответствующие видеоролики.
На них запечатлен густой дым, который идет у побережья Черного моря. Очевидцы говорят, что пожар идет уже давно.
Отметим, что официальных сообщений о причинах мощного пожара в Крыму пока не поступало.
Что известно о прилетах в Крыму
Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
Читайте еще:
- "Позор на весь мир": жена оккупанта разнесла позицию России после взрывов в Крыму
- До 4 складов боеприпасов, 5 самолетов Су-24 и 3 – Су-30: разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму